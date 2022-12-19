Башкирия вошла в антирейтинг регионов по скорости ответа на запросы жителей в соцсетях

Башкирия заняла третье место в рейтинге регионов с отрицательной динамикой по скорости первичного ответа на обращения местных жителей в соцсетях, сообщает telegram-канал «ЦУР Official». Согласно статистике системы «Инцидент менеджмент», в ноябре жители Башкирии стали на 29 минут дольше ждать первичного ответа, чем в октябре. Среднее время ожидания составило 3,1 часа.

Лидерами антирейнга стали Тверская область и республика Коми — за прошедший месяц они увеличили время ожидания ответа на 32 и 29 минут, соответственно. Теперь жители Тверской области ждут ответа 4,4 часа, а в республике Коми — чуть больше 3,5 часов. Положительная динамика зафиксирована в Севастополе и Мурманской области. Им удалось сократить время ожидания ответа на 1,4 и 1,1 часа — до 3,2 и 4,1 часов, соответственно.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте