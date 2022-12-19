Кубанскому полицейскому, собиравшему взятки на посту ДПС, дали 3,5 года колонии

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему сотруднику отдела МВД по Успенскому району Сиртаку Тосунову по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следствием установлено, что Сиртак Тосунов вместе с 13 сослуживцами с 2016 по 2020 год систематически принимал взятки за сокрытие выявляемых на стационарном посту ДПС «Успенский» административных правонарушений и уголовных преступлений. Таким образом банда полицейских незаконно обогатилось более чем на 2 млн руб.

Приговором суда Тосунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тыс. руб. Кроме этого, бывшему инспектору ДПС запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram