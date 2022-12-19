В Верхней Пышме скончался основатель парка «Патриот» полковник Игорь Бугровский

Основатель и первый директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» полковник Игорь Бугровский скончался на 61 году жизни в Верхней Пышме (Свердловская область), сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Верхней Пышмы Фото: Пресс-служба администрации Верхней Пышмы

Игорь Бугровский родился в 1962 году в Чирчике Ташкентской области Узбекской ССР. Более 23 лет служил в вооруженных силах СССР и России, участвовал в четырех войнах. В начале 2000-х возглавлял верхнепышминскую автомобильную школу РОСТО, а в 2004 году перешел на работу в АО «Уралэлектромедь» (головное предприятие УГМК). В 2010 – 2022 годах Игорь Бугровский работал в ОАО «УГМК» в службе директора по общим вопросам и в службе заместителя гендиректора по режиму и охране.

Он был награжден рядом государственных наград, в частности, орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени, орденом Мужества и орденом «За военные заслуги». Имел звания «Ветеран труда» и «Почетный работник УГМК».

Прощание с Игорем Бугровским пройдет в Верхней Пышме во вторник, 20 декабря, в ДК «Металлург» на ул. Успенский проспект, 12. Похороны пройдут в 12:00 на Верхнепышминском кладбище.

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