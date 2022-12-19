На всесезонном курорте Ялгора в Карелии построят новый горнолыжный склон

Правительство Карелии, ПАО «Сбербанк» и ООО «Эверест» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству нового склона на внесезонном курорте Ялгора. Оно подразумевает популяризацию внутреннего туризма, поддержку локального предпринимательства и социально-экономическое развитие региона.

Объем планируемого инвестиционного финансирования оценивается в 250 млн руб. Генеральным директором ООО «Эверест» является Дмитрий Вайткус, неоднократный чемпион России по горным лыжам, участник Олимпийских игр и мастер спорта по сноуборду. Его объект ежегодно посещает порядка 25 тыс. спортсменов, отметил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

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