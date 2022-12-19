Экс-сотрудника Приволжского ЛУ МВД на транспорте оштрафовали на 700 тыс. рублей за мошенничество

В Саратове огласили приговор экс-сотрудники Приволжского ЛУ МВД на транспорте, который обвинялся в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что в апреле 2021 года сотрудник транспортной полиции убедил жителя Саратова, что может помочь ему устроиться на работу в правоохранительные органы. За это он потребовал 500 тыс. руб. якобы для передачи компетентным должностным лицам за его трудоустройство. После передачи требуемой суммы обвиняемый распорядился деньгами по своему усмотрению.

С 8 марта по 1 мая этого года тот же сотрудник пытался похитить у горожанина 150 тыс. руб. под предлогом передачи компетентным должностным лицам за допуск потерпевшего к сведениям, составляющим государственную тайну. Установлено, что злоумышленник в действительности не мог повлиять на принятие такого решения.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. и запрета занимать определенные должности в течение двух лет.

Марина Ковалева