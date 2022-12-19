За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Прикамье на 13%

За неделю с 12 по 18 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 29 437 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 13,5%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Из-за высокой заболеваемости приостановлена образовательная деятельность в 300 классах в 72 школах и 162 группах в 89 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.