В Туапсинском районе на средства курортного сбора установили спортплощадку

В селе Шепси Туапсинского района за счет средств курортного сбора установили новую спортивную площадку. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортплощадку оборудовали на улице Лесной. На работы потратили 1,25 млн руб. Из местного бюджета на эти цели добавили 156 тыс. руб. Территорию оснастили турниками, антивандальными тренажерами, баскетбольным щитом, канатом, скамейками, урнами и резиновым покрытием.

В 2023 году в поселении планируют обустроить многофункциональную площадку на средства, собранные за счет курортного сбора. Проект будет вынесен на общественное обсуждение.

Анастасия Донскова

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