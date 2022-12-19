В Краснодаре на колесе обозрения в парке «Городской сад» запустят светомузыкальное шоу

В Краснодаре в парке «Городской сад» с 24 декабря по 15 января включительно на колесе обозрения будет работать новогоднее светомузыкальное шоу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В указанные даты новогоднее шоу будет проходить на улице Постовой, 34 с 17 до 23 часов. В новогоднюю ночь представление продлится до 1 часа. Шоу будет сопровождаться произведением Петра Чайковского «Вальс цветов».

«При выпадении осадков световое шоу будет временно приостановлено. Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя»,— отметили в мэрии.

Татьяна Ручкина

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