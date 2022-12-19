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Дзержинский «Завод синтанолов» модернизировал производство за 1 млрд рублей

ООО «Завод синтанолов» (Дзержинск, входит в ГК «Норкем») завершил техническое перевооружение производства. Проект реализовывали с 2019 года в три этапа, объем инвестиций составил 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

На заводе запустили обновленную установку для выпуска специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и модифицированных полиалкиенгликолей. Мощность производства выросла почти на треть.

«С введением санкций существенно увеличилось количество обращений по производству различных веществ. Мы способны как выпускать аналоги продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа, так и разрабатывать собственные функциональные аналоги. Для решения таких задач мы объединили лаборатории в исследовательский центр – увеличили научный потенциал»,— сказал председатель совета директоров ГК «Норкем» Владимир Дмитриев.

Анастасия Еремина

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