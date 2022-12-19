В курской Елизаветовке зафиксировали девять «прилетов» со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины села Елизаветовка Глушковского района. По предварительной информации, было девять «прилетов», обошлось без пострадавших.

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В результате попадания в частное домовладение, в нем перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена. По словам главы региона, «жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь».

Вице-губернатор Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания 19 декабря охарактеризовал ситуацию на границе как «стабильную, напряженную, на контроле с силовиками». Также в ходе мероприятия было заявлено, что во время тестовой рассылки СМС, с момента поступления сигнала о чрезвычайной ситуации до передаче сообщения абоненту сотовой связи прошло от шести до 15 минут. Чтобы время сократить (хотя бы до пяти минут), руководители муниципалитетов планируют подписать соглашения о сотрудничестве с операторами связи.

Андрей Цветков