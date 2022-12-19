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Мэр Ярославля ушел на больничный

Мэр Ярославля Артем Молчанов с сегодняшнего дня ушел на больничный. Об этом сообщали сам господин Молчанов в своих соцсетях. На время его больничного исполнять обязанности будет заммэра Вячеслав Гаврилов, по вопросам ЖКХ — заммэра Николай Степанов.

Господин Молчанов сообщил, что будет контролировать городские службы в формате онлайн, а также продолжит читать сообщения, комментарии и обращения ярославцев.

Запланированное ранее еженедельное открытое общегородское совещание 20 декабря проводиться не будет.

Вероника Макарова

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