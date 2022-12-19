Около 50 психологов Донбасса повысят свою квалификацию в Тамбовском госуниверситете

Власти Тамбовской области заявили о старте пилотного проекта повышения профессиональной компетенции психологов Донбасса на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Об этом стало известно по итогам встречи главы региона Максима Егорова с заместителем председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директором образовательного учреждения «Конвергенция» Ириной Киркорой.

Проект должен быть реализован под эгидой совета, «Единой России» и правительства области. Благодаря ему, психологи Донбасса смогут пройти курсы повышения квалификации на площадке ТГУ «с участием федеральных и региональных спикеров». Обучение стартует в середине января и продлится в течение 14 дней. Его участниками могут стать около 50 специалистов.

Руководитель психологической службы областной детской больницы Татьяна Загузова пояснила, что в зависимости от уровня первоначальной подготовки психологи получат базовые и специализированные знания по вопросам оказания кризисной психологической помощи и вопросам поддержки населения в зоне проведения СВО. Кроме того, для них разработана программа «релаксационного досуга и восстановления психоэмоционального состояния».

Ранее на Тамбовщине был реализован проект по повышению квалификации педагогов из ЛНР. «Область успешно решает задачи по восстановлению объектов инфраструктуры на территории Новоайдарского района. Но не менее важным представляются проекты, направленные на переобучение людей в соответствии с российскими стандартами»,— считает господин Егоров.

Андрей Цветков