Минимальный набор продуктов питания в Республике Алтай подорожал с начала года на 6,3%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Республике Алтай выросла в ноябре на 6,3% к показателям декабря 2021 года и составила в расчете на месяц 5873 руб., сообщает Новосибирскстат. Этот показатель стал самым высоким в Сибири. На втором месте по росту стоимости – Красноярский край и Иркутская область (+4,2% до 6258 руб. и 5899 руб. соответственно). В Тыве за этот период минимальный набор продуктов подорожал на 3,2% до 5730 руб. Наименьший прирост отмечен в Хакасии (+ 1,5% до 6058 руб.).

В Новосибирской области набор продуктов подорожал на 2,8% до 5515 руб. Среди регионов Сибири самая высокая стоимость минимального набора сложилась в Красноярском крае (6258. руб.), самая низкая – в Омской области (4943 руб.).

По данным ведомства, набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. Преобладают в нем хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,4%, на долю молочных продуктов приходится 22,4%, мяса и мясопродуктов – 18,1%, плодов и овощей – 11%.

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Анна Егорова