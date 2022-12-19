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Кубани компенсируют 378 млн рублей доходов, выпадающих от применения инвестиционного вычета

Краснодарскому краю компенсируют часть доходов, выпадающих от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ), в размере 378,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Всего из резервного фонда правительства 19 регионам направят 3 млрд руб. Инвестиционный вычет является инструментом поощрения инвестиционной активности и позволяет предпринимателям уменьшить размер налога на прибыль. Сэкономленные средства инвесторы могут направить на реализацию проектов.

«Благодаря такой поддержке они (регионы) смогут активнее работать с бизнесом. А предприниматели — уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта, освободить часть ресурсов на его дальнейшее развитие либо запуск новых перспективных идей»,— отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

Регионы, в которых действует ИНВ, смогут получить до 200 млн руб. на одну компанию, которая не связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых или со страхованием.

Анастасия Донскова

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