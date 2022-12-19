Автозавод «Урал» получит 18 млн рублей на развитие линейки заднеприводных грузовиков

Фонд развития промышленности Челябинской области выделит автозаводу «Урал» грант в 18 млн руб. на возмещение затрат по развитию линейки тяжелых неполноприводных автомобилей. Средства направят на дальнейшее улучшения стиля новых грузовиков и отработку конструкторских решений, цитируют в ФРП региона представителей предприятия.

Сейчас в линейке тяжелых неполноприводных автомобилей «Урала» бескапотные модели массой 26 и 33 т с приводом на задние ведущие мосты и расположенным под кабиной двигателем. Грузовики ориентированы на коммерческий рынок, они отличаются улучшенными эргономикой и качеством организации рабочего пространства водителя и пассажира.

По словам руководителя проекта тяжелых неполноприводных автомобилей АО «АЗ ”Урал”» Сергея Бузина, перед автозаводом стоит задача удовлетворить требования потребителей в комфортных и производительных грузовиках.

«В отделке панели приборов и обивок дверей используется современный эргономичный пластик, установлены многофункциональный руль и подрессоренные сиденья. Грант фонда мы используем для дальнейшего улучшения стиля новых автомобилей и отработки конструкторских решений», — пояснил Сергей Бузин.