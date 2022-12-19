Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал идею о необходимости введения уголовной ответственности за русофобию. Он заявил, что «нам нужна не только система защиты, но и предупреждения россиян при выезде за рубеж, чтобы информировать их о том, на что способны наши геополитические оппоненты». Инициативу специально для «Ъ-Кубань» прокомментировал адвокат Александр Якимович.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Якимович

Фото: предоставлено автором Александр Якимович

Фото: предоставлено автором

«Я считаю, что с точки зрения развития правового государства – эта инициатива мертворожденная. Законодательство РФ уже предусматривает ответственность за экстремизм, за возбуждение ненависти по национальному признаку. При правильном применении имеющихся норм эта проблема уже закрыта.

Один из главных принципов правоведения – это избегать так называемой “конкуренции” составов правонарушений. Для этого при формулировании норм применяются наиболее простые и ясные термины.

Попытка введения термина “русофобия” этот принцип нарушает. По какому признаку различить экстремизм и русофобию? Это вопрос принципиальный, а не технический. Кроме того, если русофобия будет рассматриваться как нетяжкое преступление, то возникает риск, что обвиняемые в экстремизме будут ложно оговаривать себя, признавая вину в русофобии, чтобы уменьшить ответственность. Нельзя провоцировать такую ситуацию.

Правотворцы обязаны понимать, что понятие “русофобия” внутри России есть понятие культурно-историческое, выросшее из осмысления споров между западниками и славянофилами более 150 лет назад и последующего восприятия политики правящих слоев иностранных государств по отношению к России. Содержание этого понятия настолько многогранное, что если его ввести в Уголовный кодекс РФ механически, то придется фактически установить его чисто юридический смысл. Получится, что УК РФ предусматривает “другую русофобию”. Это, прямо скажу, недопустимая провокация.

Первое восприятие этой инициативы сразу рождает вопрос. Народ России – многонациональный народ. И фактически, и юридически. Поэтому неясно, от посягательства на права какого именно народа будет защищать “русофобская” статья? Если термин предполагает ненависть к русским, а как же тогда все остальные народы и народности, составляющие единый многонациональный народ России? То есть создается поле для очень опасных провокаций.

Если заявление Слуцкого изучить логически, то создается странная картина. Фактически предполагается, что местом совершения преступления “русофобия” будет территория иностранного государства, подозреваемыми – находящиеся на территории иностранного государства иностранные граждане. То есть Слуцкий предлагает России издавать законы, распространяющие свое действие на территорию иностранных государств. Эта идея неконституционна.

Россия как член ООН и в соответствии с Конституцией РФ уважает суверенитет и территориальную целостность иностранных государств, а также право народов на самоопределение, не говоря о гарантии прав граждан иностранных государств иметь убеждения и придерживаться определенной идеологии. Кстати, никакая идеология, в том числе и обосновывающая недопустимость “русофобии”, по Конституции РФ не может быть обязательной. Распространение действия законов РФ о недопустимости “русофобии” есть посягательство на эти институты, которые РФ обязалось уважать, признав Устав ООН.

Наконец, реальное уголовное преследование будет невозможным – а ведь цель уголовного наказания именно в его неотвратимости для правонарушителя. Однако, возможность привлечения “русофобов” остается только теоретической. Потенциальные подозреваемые совершают действия, находясь на территории иностранного государства и действуя в соответствии с его законами. Следовательно, РФ вынуждена прибегать к международно-правовому механизму выдачи и преследования преступников. Однако по такому преступлению это совершенно нереально.

Проиллюстрирую эту нереальность. Предположим, проживающий в США гражданин США Байден распространил русофобские взгляды и призвал к созданию русофобской организации, а проживающий в РФ гражданин РФ Слуцкий обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении. Следственный комитет должен будет установить, в том числе, круг лиц, права которых нарушены или которым причинен ущерб, размер и характер этого ущерба, а также иные обстоятельства совершенного преступления – место, время, способ, цель и мотив, иные обстоятельства, возбудить уголовное дело, определить виновное лицо, форму его вины. Но затем придется или потребовать у США выдачи гражданина США Байдена в РФ, или передать уголовное дело в отношении этого лица соответствующим государственным органам США, чтобы они привлекли своего гражданина к ответственности в порядке, установленном законами США. На практике другое государство оценит действия своего гражданина как законные, и укажет, что высказывания гражданина Байдена были направлены на защиту интересов России, как он их понимает. Поскольку интересы наших стран фактически враждебны, то даже если бы законы были бы схожи, на практике наша страна просто будет унижена еще раз.

Если фантазировать, что господин Байден окажется на территории РФ, то в этом случае международные договоры РФ не позволят задержать его и привлечь к участию в уголовном деле, не говоря об осуждении и наказании – иностранного гражданина, совершившего преступление не на территории РФ, можно судить в России только если на это согласен он сам и государство, гражданином которого он является. Конечно, можно выйти из этих договоров, но они заключены в основном в защиту прав граждан РФ, которые находятся за границей, и пострадают они, а не “русофобы”.

Эта инициатива имела бы логическою причину, если бы исходила от государства, которое сначала хочет оккупировать иностранное государство, а потом привлекать захваченных на оккупированной территории иностранных граждан к уголовной ответственности. Однако в России запрещена пропаганда и ведение агрессивной войны, и для России такая причина существовать не может. Это очень опасная логика, так как она может быть использована и против России».

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