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В Волгограде арестованы организаторы сети порностудий

В Волгограде возбуждено уголовное дело по п.п. «а,б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов). Об этом сообщает СУ СК.

По версии следствия, в мае этого года 23-летний уроженец Самары и его знакомый из Ульяновска, проживающие в Волгограде, организовали съемку порнографических материалов. Они купили видеооборудование, арендовали квартиры, переоборудовав их под студии, наняли штат работников, в том числе администраторов, специалистов по подбору персонала, моделей. С мая по декабрь подельники вели трансляции порнографических сцен с участием девушек в интернете, записывали видео, которые демонстрировали и распространяли на одном из сайтов, в том числе за плату.

Деятельность группы пресекли следователи СУ СК и сотрудники ГУ МВД. В нескольких районах Волгограда проведены обыски - изъяты носители информации, видеотехника, документы.

Организаторы задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева

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