В Краснодаре осудили организаторов нарколаборатории

Краснодарский краевой суд признал виновными Валентина Демиденко и Германа Толстика в организации лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как было установлено в суде, в период с февраля по сентябрь 2021 года мужчины организовали работу лаборатории по производству мефедрона в Темрюкском районе. С этой целью злоумышленники оборудовали помещение из ОСБ-панелей на территории лесопильной базы, оборудовали его и закупили необходимые жидкости и вещества для производства наркотика. За указанный период сообщники произвели 14 кг запрещенного вещества, которое в дальнейшем намеревались расфасовать и сбыть на территории Краснодарского края. Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ России по региону.

При обыске у Валентина Демиденко были обнаружены наркотики, которые он хранил для личного употребления. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение психотропных препаратов). Герман Толстик заявил, что занимался изготовлением вещества самостоятельно без ведома своего компаньона, но в суде была доказана причастность к преступлению обоих лиц.

Согласно ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт наркотиков, совершенные группой лиц по предварительному сговору), Валентину Демиденко назначили штраф в размере 30 тыс. руб. и приговорили его к 16 годам лишения свободы, Толстика — к 15 годам. Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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