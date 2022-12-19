Зарубежные СМИ: Как развивается дело Дональда Трампа?

В Конгрессе проголосуют по поводу уголовного преследования Дональда Трампа. Специальный комитет Палаты представителей по делу 6 января должен решить, достаточно ли доказательств против экс-главы США и его команды. Речь идет о захвате Капитолия в 2021 году, когда сторонники господина Трампа ворвались в здание, где в это время утверждали итоги выборов американского президента. События привели к гибели пяти человек, включая полицейского, против сотен граждан возбудили уголовные дела. Дональда Трампа подозревают, в частности, в подстрекательстве и препятствовании следствию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

После более чем пяти лет драматичных поворотов, разногласий, скандалов и потенциальных преступлений в истории экс-президента США Дональда Трампа ожидается финальный аккорд, пишет The New York Times. Предстоящая неделя станет для него решающей. 19 декабря пройдет последнее публичное заседание специального комитета Палаты представителей, расследующего беспорядки в Капитолии от 6 января 2021 года. Он должен проголосовать, стоит ли привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности. В 2023 году, когда республиканцы займут большую часть кресел в Палате представителей, комитет распустят, добавляет издание.

20 декабря будет решаться вопрос, стоит ли обнародовать налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. Бизнесмен годами оттягивал такой исход с помощью команды адвокатов. А 21 декабря Комитет по делу 6 января выпустит свой финальный доклад. И в совокупности все это может разрушить планы господина Трампа, подчеркивает The New York Times.

Например, участвовать в следующих выборах президента. И, по словам члена этого комитета Адама Шиффа, доказательств против господина Трампа более чем достаточно. «Он пытался отменить итоги выборов, создал опасность для жизни прокурора, оказывал давление на чиновников и подстрекал толпу к нападению на Капитолий. Если это не преступление, то я не знаю, что это»,— сказал господин Шифф в эфире телеканала CNN.

Намерение Дональда Трампа сорвать подведение результатов выборов было очевидно еще за несколько месяцев до этого, отмечает The Guardian. К таким выводам пришли следователи комитета. Кроме того, 6 января Трамп отказывался попытаться успокоить нападавших на Капитолий. При этом экс-президент успел уничтожить документальные доказательства своей вины, когда занимал кресло американского лидера. И поэтому следователям остается использовать в основном показания свидетелей, заключает The Guardian.

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