В 14 школах Башкирии объявлен карантин из-за распространения ОРВИ и свиного гриппа

В Башкирии зафиксирована эпидемия острых респираторных заболеваний (ОРЗ), среди которых есть штамм свиного гриппа (H1N1). Еженедельно в республике заражаются ОРЗ более 30 тыс. человек, в 14 школах объявлен карантин, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в эфире телеканала БСТ.

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территорий Роспотребнадзора Венеры Саттаровой, штамм свиного гриппа лечится довольно легко, поскольку он уже распространялся в республике в 2009-2010 годах. В случае отсутствия лечения он может вызвать пневмонию, менингит, энцефалит и обострение других хронических заболеваний.

Карина Мамаева

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