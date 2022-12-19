В Волгоградской области развернули 450 коек на случай осложнения эпидситуации по гриппу и ОРВИ

В Волгоградской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 1,5 раза. Ситуацию обсудили на оперативном совещании при губернаторе Андрее Бочарове.

Превышение наблюдается во всех возрастных группах. Лабораторно подтверждены 160 случаев гриппа, что в 10 раз больше, чем две недели назад.

В основном лечение заболевших проходит амбулаторно, однако медики дополнительно развернули 450 коек на случай осложнения обстановки.

Детсады работают в обычном режиме. Карантин по ОРВИ и гриппу объявлен в отдельных классах и в 29 школах.

Марина Ковалева