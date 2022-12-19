Гособвинитель запросил для экс-начальника УМВД по Омску 11 лет колонии

Государственный обвинитель запросил для обвиняемого в коррупции бывшего начальника полиции Омска Евгения Быкова 11 лет колонии строго режима, штраф 26 млн руб., конфискацию взяток. Также гособвинение потребовало лишить его специального звания «полковник полиции», сообщает прокуратура Омской области.

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Евгений Быков был задержан в апреле прошлого года. Также был задержан руководитель отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД Михаил Лебедев. Евгению Быкову вменили в вину получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч.5- 6 ст. 290 УК РФ), подполковнику Лебедеву — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как считает следствие, Евгений Быков через посредника получил от директора организации по предоставлению услуг массажа в салонах взятку в размере 6,4 млн руб. За это коммерсант якобы должен был заранее получать информацию о предстоящих проверках полицией, а также не привлекаться к административной ответственности. Также. как считает следствие, фигурант дела через посредника получил взятку на 480 тыс. руб. от предпринимателя, который реализовывал немаркированную алкогольную и табачную продукцию.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях подсудимый не признал.

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Анна Егорова