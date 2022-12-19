Загрузка отелей Казани в среднем составила 67%

В Казани средняя загрузка отелей за январь-октябрь 2022 года составила 67%. Об этом на сессии Казгордумы заявила глава горкомитета по туризму Дарья Санникова.

По ее словам, самая большая загрузка была в мае во время праздников. Тогда она составила 95%. Кроме того, практически полностью забронированы отели на новогодние праздники.

По словам главы госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, всего в Казани работают 229 объектов размещения на 8,1 тыс. номеров. «Мы находимся почти на верхней границе загрузки гостиниц. При дальнейшем увеличении туристического потока нужно создавать новые отелей – их число должно увеличиваться на 7-8% ежегодно», – отметил господин Иванов.

"Ъ-Казань"