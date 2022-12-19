В тоннелях Сочи появились мобильная связь и интернет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В автомобильных тоннельных комплексах в Сочи появились высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь. О запуске сети сообщает российский оператор мобильной связи Tele2 .

Как сообщили в пресс-службе компании, в декабре 2022 года оператор обеспечил покрытие в автомобильных тоннельных комплексах федеральной магистрали А-148, дублера Курортного проспекта, а также в тоннелях автодороги А-149, Адлер-Красная Поляна.

«При строительстве сети было использовано самое современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах сотовой сети 2G/4G на частоте 1800 МГц и позволяющее непрерывно пользоваться связью и высокоскоростным мобильным интернетом», - говорят в пресс-службе оператора.

Василий Хитрых

Читайте нас в Telegram