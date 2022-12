«Джейкоб Арабо и Криштиану Роналду — давние знакомые»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о лимитированной серии часов от ювелирного бренда.

Криштиану Роналду и часовая компания Jacob & Co объявили о создании совместных часов. На данный момент это две модели Epic X (Flight of CR7 и Heart of CR7), но уже заявляют о полноценной коллекции.

Flight of CR7 — это часы из розового золота с безелем с 26 бриллиантами багетной огранки. Первые такие передали Криштиану Роналду в день его рождения в Лиссабоне. Сумма контракта с Jacob & Co, судя по всему, с приличным количеством нулей. Потому что улетал на чемпионат мира по футболу Роналду именно в этих часах. Плюс, конечно, Джейкоб Арабо и Криштиану — давние знакомые, их приятельским отношениям уже 20 лет.

Обе CR7— специальные версии модели Epic X, узнаваемой благодаря крупному корпусу с Х-образными ушками. Это скелетон с двумя выделяющийся вертикальными элементами, на одном из которых изображен сам Криштиану Роналду, а на втором — название CR7. Последнее, к слову, предельно просто расшифровывается — Криштиану Роналду и его игровой номер. Рядом с лого автограф футболиста. На «12 часах» изображение футбольного мяча. Еще одно изображение мяча — на задней крышке корпуса. Первые две модели выполнены с использованием красного и зеленого — цветов флага Португалии.

Партнерство рассчитано на пять лет, так что ждем новых моделей и цветовых решений.