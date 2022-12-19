Прокуратура Оренбургской области проверит содержание дорог и придомовых территорий в условиях резких изменений климатических условий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проверочных мероприятий прокурорами выявлялись факты непроведения муниципалитетами очистки улично-дорожной сети от снега и наледи. Некоторые местные администрации не предпринимали мер к заключению договоров со специализированными организациями.

Территориальными прокурорами Оренбургской области уже объявлено 85 предостережений главам муниципалитетов и руководителям коммунальных предприятий.

Андрей Сазонов