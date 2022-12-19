Прокуратура выступила против освобождения Владимира Нелюбина

Прокуратура внесла представление на постановление об условно-досрочном освобождении экс-депутата заксобрания Пермского края, совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Документ зарегистрирован в картотеке суда 16 декабря, дата рассмотрения пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ходатайство об условно-досрочном освобождении господина Нелюбина Железнодорожный суд Ростова-на-Дону удовлетворил 9 декабря.

В 2019 году Ленинский суд Перми признал господина Нелюбина виновным в хищении более 215 млн руб. по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, деньги возвращены не были. Вторым эпизодом дела стало хищение 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца в колонии общего режима.

Наказание господин Нелюбин отбывал в колонии, расположенной в Ростовской области.