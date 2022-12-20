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Коммерсантъ FM
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Размахнись, печать

Ольга Мордюшенко о слишком резком отходе от стратегического планирования

Попытки государства в последние годы внедрить стратегическое планирование в некоторых в основном частных секторах экономики, например нефтехимической или лесной, часто подвергались критике из-за слишком разных темпов работы государственного аппарата и бизнеса. Документы обсуждались и согласовывались так долго, что к моменту своего выхода были во многом бесполезны из-за устаревших данных, так что потом еще не один раз актуализировались и дорабатывались. Тем не менее, несмотря на недостатки, стратегии и «дорожные карты» давали определенные ориентиры участникам рынка и, по крайней мере, обсуждались с ними в процессе разработки.

Ольга Мордюшенко

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Но в последние месяцы мои источники все чаще жалуются, что диалога больше нет. Из-за вызванной санкциями лавины проблем не только у мелких компаний, но и ключевых игроков министерства фактически перешли на ручной режим. Решения зачастую принимаются в кратчайшие сроки и без достаточного анализа, хотя меры, принятые для помощи одним предприятиям или отраслям, могут негативно сказаться на других.

Мои источники говорят, что сейчас все чаще происходят ситуации, когда они с утра получают из правительства запросы, ответы на которые требуют глубокой аналитики и расчетов, а ответы необходимо направить в тот же день. В итоге порой крайне важные для целых отраслей решения принимаются на базе «отписок», которые министерства получают от компаний, поскольку у тех в принципе нет возможности сформировать аргументированную позицию. Усугубляет ситуацию отсутствие релевантной статистики: расчеты и котировки многих международных агентств теперь недоступны в России, а крупнейшие промышленные предприятия перестали публиковать отчетность. В итоге, отмечают мои собеседники, такие общеотраслевые меры, как введение или снятие экспортных и импортных пошлин, установка вывозных квот и так далее, могут приниматься на базе показателей всего нескольких небольших участников сектора.

Подобная практика больше вредит бизнесу, чем помогает. Все мои собеседники в компаниях говорят, что им сейчас от государства в большей степени нужны не деньги, а именно изменение нормативной базы для подстройки к новой кризисной ситуации, а иногда ослабление налоговой нагрузки или экологических требований. Но пугающие темпы и неясное направление происходящих изменений все чаще заставляют моих собеседников говорить, что лучше бы какое-то время ничего не менять вообще. А некоторые компании в условиях санкций предпочитают и вовсе не иметь никаких связей с государством и ничего не ждать от него, предлагая «просто не мешать нам работать».

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