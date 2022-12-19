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В Саратове мобилизованный арестован за применение насилия к полицейскому

Саратовский гарнизонный суд заключил под стражу на два месяца военнослужащего, который применил насилие к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что 16 ноября подозреваемый, призванный в рамках частичной мобилизации, был недоволен требованиями инспектора взвода военной полиции и применил к нему насилие, опасное для жизни и здоровья. Какое именно, не уточняется.

Следователь указал, что после этого он вел себя агрессивно и угрожал очевидцам преступления, в связи с чем может скрыться от правосудия, желая избежать наказания.

Гражданин заключен под стражу до 14 февраля следующего года.

Марина Ковалева

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