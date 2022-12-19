В 2023 году господдержка предприятий АПК Адыгеи увеличится на 23%

Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Адыгеи в 2023 году возрастет на 23%, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как заявил глава региона Мурат Кумпилов в ходе своей прямой линии, в следующем году на финансирование сельского хозяйства будет направлено 742,6 млн руб. Для сравнения, в 2022 году на поддержку АПК республики было выделено 722 млн руб. Увеличится также и доля грантов на агростартапы. На эти цели планируется направить 90 млн руб. — на 17 млн руб. больше, чем в текущем году.

Анастасия Назарова