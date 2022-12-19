В Краснодарском крае прожиточный минимум в будущем году составит 13,8 тысяч рублей

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2023 год», документ опубликован на сайте краевой администрации. Средний уровень прожиточного минимума в регионе в 2023 году составит 13,8 тыс. руб.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Краснодарском крае в будущем году составит 15 тыс. руб., для пенсионеров – 11,8 тыс. руб., для детей – 13,3 тыс. руб. В уходящем году средний показатель прожиточного минимума на Кубани был 13,3 тыс. руб., для трудоспособных граждан – 14,5 тыс. руб., для пенсионеров – 11,4 тыс. руб., для детей – 12,9 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар