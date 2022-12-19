На Кубани таможенники возбудили дело о контрабанде товаров военного назначения

Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила канал незаконного перемещения за рубеж военной амуниции, в отношении жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело, сообщает ФТС в своем официальном Telegram-канале.

По данным таможенников, мужчина пытался отправить по почте 20 единиц товаров военного назначения, адресаты посылок находятся в США, Дании, Австралии и Китае. В своем гараже мужчина хранил большое количество противогазов, защитных плащей и других товаров, необходимых для военных. Для вывоза этих товаров из Российской Федерации требуется лицензия ФТС. По факту выявления контрабанды возбуждены уголовные дела, уточняет Федеральная таможенная служба.

Анна Перова, Краснодар