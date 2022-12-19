Путин отменил наказания за негрубые нарушения в атомной сфере на территории Запорожья до 2028 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым на территории Запорожской области до 1 января 2028 года не применяется ответственность за нарушения в атомной сфере, если они не привели к возникновению угрозы для окружающей среды или здоровья людей. Речь идет о нарушениях, совершенных с 30 сентября текущего года.

Кроме того, согласно документу, вводится ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам.

Штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении закона должностные лица должны будут заплатить штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или их дисквалифицируют на срок до трех лет. Штраф для юридических лиц установлен от 600 тыс. до 1 млн руб.

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла под контроль российских войск 28 февраля. 5 октября Владимир Путин подписал указ о принятии в федеральную собственность всех объектов станции, управление ЗАЭС перешло под контроль «Росэнергоатома».

Милена Костерева