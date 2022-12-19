Гранты от 2,4 млн до 16,2 млн рублей получат 12 нижегородских IT-проектов

Победителями регионального конкурса лучших IТ-решений стали 12 компаний. Они получат из регионального бюджета гранты от 2,4 до 16,2 млн руб., сообщил в совеем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

По его словам, среди победителей IТ-проекты для пищевой промышленности, клиентских служб, системы мониторинга промышленного оборудования.

Всего на конкурс поступило 60 заявок, к участию были допущены 39 компаний. «У многих проектов нет аналогов, они также имеют потенциал импортозамещения»,- отметил глава региона.

Андрей Репин