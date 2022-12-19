Новый замминистра строительства Новосибирской области будет курировать восстановление территорий ЛНР И ДНР

Заместителем министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Богомолов, сообщает ведомство.

Он будет курировать вопросы контроля за жилищным строительством, которое осуществляется с участием дольщиков. Также в его полномочиях – вопросы восстановления освобожденных территорий ЛНР и ДНР.

Ранее господин Богомолов возглавлял Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области.

В мае этого года власти региона сообщали, что за регионом закреплен Беловодский район Луганской народной республики «для более адресной помощи и поддержки».

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Анна Егорова