Долг краснодарского поставщика алкогольных напитков в размере 134 млн рублей выплатят его бывшие директора

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной отвественности двух бывших директоров дистрибьютора алкогольных напитков ООО «Флэкс», а также бенефициара компании на общую сумму 134,7 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К ответсвенности на сумму 50,9 млн руб. суд привлек экс-директора компании Александра Жебулева, он руководил ООО «Флэкс» с 2008 по 2018 годы. Также к субсидиарной ответственности по долгам должника на сумму 16,4 млн руб. привлечен Роман Бобрышев — руководитель предприятия с ноября 2018 года по май 2019 года. Бенефициара ООО «Флэкс» Игоря Черепанова кубанский арбитраж привлек к отвественности на сумму 67,3 млн руб.

По данным ЕФРСБ, общая сумма долгов компании составляет 225,3 млн руб. С заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом ООО «Флэкс» обратилась компания из Пензы ООО «Грифт» в марте 2019 года. Сумма требований кредитора составила 2,9 млн руб. В январе 2020 года в отношении предприятия открыто конкурсное производство.

В числе кредиторов должника: ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (154,3 млн руб.), ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» из Челябинска (3,2 млн руб.), ООО «Чегемский винпищепром» (2,3 млн руб.), ООО «Алеф-Виналь-Крым» (1,9 млн руб.), ООО Торговый дом «Мегаполис» (2,9 млн руб.), ООО «Профит» из Ногинска (2,5 млн руб.), ООО «Рост» из Нальчика (4,7 млн руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Флэкс» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля алкогольными напитками. Учредитель — Игорь Черепанов (100 % УК). Убыток предприятия за 2021 год составил 1,5 млн руб., размер выручки не опубликован.

Тат Гаспарян

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