Сохраняя стабильность

В отличие от внешнеполитической ситуации в сфере внутренней политики УрФО все было относительно стабильно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев повздорил с телеведущим Владимиром Соловьевым, избрался на третий срок и отозвал из Совета федерации легенду уральской политики Эдуарда Росселя. Глава Тюменской области Александр Моор проявил себя истинным патриотом, призванным бороться «с мощнейшей атакой запада на Россию». Одной из самых ощутимых утрат в политической сфере стала скоропостижная кончина председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова, который не только возглавлял региональный парламент с 1998 года, но был одним из инициаторов и подписантов договора о сотрудничестве между регионами «тюменской матрешки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы губернатора Свердловской области прошли при рекордно низкой явке — всего 28,47%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выборы губернатора Свердловской области прошли при рекордно низкой явке — всего 28,47%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Старый сценарий

Для Свердловской области главным политическим событием года стали выборы губернатора. Региональное заксобрание объявило их 7 июня и назначило на единый день голосования 11 сентября.

На фоне начавшейся военной спецоперации (СВО) на Украине и последовавшими за этим изменениями произошел ряд спекуляций. В марте депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил отменить всенародные выборы губернатора и наделять высшее должностное лицо региона полномочиями путем голосования в заксобрании. Федеральное законодательство такую возможность допускает, а вот устав Свердловской области — нет. Однако временной люфт для проведения такого решения был. Кроме того, в апреле региональный парламент внес корректировки в избирательный кодекс субъекта. Изменения предусмотрели «страховочный» вариант: голосование можно было отложить при введении на территории области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Впрочем, воспользоваться этой возможностью не потребовалось — выборы прошли по стандартной процедуре.

Долгое время открытым оставался вопрос, пойдет ли на новый срок Евгений Куйвашев. Глава Среднего Урала, работавший на посту губернатора 10 лет, о своем выдвижении объявил последним из кандидатов. В воскресенье, 11 сентября, при рекордно низкой для губернаторских выборов явке (28,47% — всего чуть более 940 тыс. человек из 3,3 млн избирателей области) он набрал 65,78% голосов. Кроме господина Куйвашева за кресло главы региона боролись два депутата Госдумы — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также два депутата свердловского заксобрания — Александр Ивачев (КПРФ) и Александр Каптюг (ЛДПР).

Отрыв Евгения Куйвашева от «серебряного призера» кампании вице-спикера заксобрания Александра Ивачева составил почти полмиллиона голосов. За коммуниста проголосовали 12,9% явившихся на выборы избирателей. На третьем месте с 9,15% голосов оказался Андрей Кузнецов, на четвертом — Александр Демин (6,47%), на последнем месте — Александр Каптюг (3,17%).

После инаугурации господина Куйвашева 19 сентября его предыдущее правительство в полном составе ушло в отставку. Впрочем, первым же указом новый-старый глава региона назначил всех министров исполняющими обязанности до формирования нового кабинета. К концу года абсолютное большинство министерских портфелей перешли к своим прежним хозяевам. Изменения коснулись только нескольких министерств, причем, новых имен в составе кабмина не появилось. Экс-глава минприроды Алексей Кузнецов получил портфель замгубернатора — министра по управлению госимуществом региона, но ему на смену пришел экс-глава минэкономики и территориального развития Денис Мамонтов.

Руководитель Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, глава «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин считает, что отсутствие «новичков» в составе правительства вполне резонно: «KPI действовавшего до сентября правительства очень высок. Члены кабинета показали свою эффективность и в условиях постоянно меняющейся экономической конъюнктуры, и в предвыборной гонке». При этом, как отмечает эксперт, произошла отдельная перегруппировка сил в правительстве. «Это продемонстрировала работа над бюджетом региона на 2023 год. Впервые сопредседателей согласительной комиссии от исполнительной власти было фактически двое: первый замгубернатора Алексей Шмыков и “политический” вице-губернатор Олег Чемезов. Не исключено, что последний получил новые дополнительные полномочия, чтобы решать задачи оперативно и эффективно»,— добавил эксперт.

Еще одной из сенсаций прошедшей кампании стало то, что в «сенаторской тройке» Евгения Куйвашева не оказалось первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Он был членом Совета федерации (СФ) с 2009 года. В администрации президента РФ основной причиной такого решения назвали возраст политика — в октябре ему исполнилось 85 лет. Сменщиком легенды уральской политики в сенате стал первый вице-спикер свердловского парламента Виктор Шептий. По мнению политтехнолога Евгения Минченко, против Эдуарда Росселя действительно сыграл возраст. «В последнее время отмечается рост активности верхней палаты российского парламента, стремление отойти от стереотипа о том, что это декоративный орган, куда отправляют уважаемых людей на отдых из большой региональной политики»,— пояснил эксперт.

Напомним, в октябре 2021 года СФ покинул Аркадий Чернецкий, трудившийся сенатором с 2010 года. Таким образом, обновились оба региональных сенатора Свердловской области.

«Хрюканина» как политическое событие

Важным событием в общественно-политической картине 2022 года стала масштабная пикировка политиков и общественников Среднего Урала с телеведущим Владимиром Соловьевым. В конце апреля в ходе интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым господин Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков». Евгений Куйвашев отреагировал на этот выпад видеообращением, в котором пожелал телеведущему «следить за языком». Губернатора поддержали и другие видные жители региона, в том числе Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, известный биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин. Владимир Соловьев «в долгу не остался» и на призыв «следить за языком» ответил, что это похоже на разговор «по понятиям». Он также призвал Евгения Куйвашева разъяснить, за кого он во время спецоперации: с «героями Екатеринбурга» или «предателями и бесами». Свердловский губернатор от дальнейших публичных высказываний воздержался. Однако запоминающееся заявление сделал бард Александр Новиков. Его предложения телеведущему «фильтровать хрюканину насчет нашего города» и «закусить свое поганое жало» стали интернет-мемами. А екатеринбургский предприниматель Яков Гринемаер подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Хрюканина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве региона обошлось без кардинальных перестановок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В правительстве региона обошлось без кардинальных перестановок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перепалка с Владимиром Соловьевым позитивно отразилась на рейтингах Евгения Куйвашева. По словам Евгения Минченко, ранее свердловчане «недолюбливали» губернатора, прибывшего в регион из Тюменской области, и считали его «инородным элементом». «Но сейчас люди увидели, что Куйвашев готов отстаивать их честь перед всей страной. Люди на Урале болезненно воспринимают выпады в свой адрес, поэтому подобный жест восприняли с уважением»,— заявил эксперт. Стоит отметить, что после победных для Евгения Куйвашева выборов Владимир Соловьев лично в его адрес не высказывался. В результате появилось мнение о том, что весенне-летняя пикировка про «хрюканину» была спланированной предвыборной акцией господина Куйвашева.

«Найти свое место в проступающих контурах нового порядка»

С начала СВО свердловский губернатор не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу в отличие от тюменского коллеги губернатора Александра Моора, для которого тема спецоперации стала одним из лейтмотивов выступлений. По мнению главы тюменского региона, ушедший год — «особенное время больших изменений, когда России выпала возможность вернуть историческое лидирующее место в мире». Господин Моор неоднократно называл неэффективной прежнюю политику «ориентированности на западный мир», когда власти и бизнес «очень хотели понравиться» зарубежным партнерам, поскольку, «когда Россия заявила о своих правах, ее культура и история столкнулись с мощнейшей атакой за все послевоенное время». «Иллюзии рассеялись — мы столкнулись с суровой реальностью»,— заявил Александр Моор в своем выступлении перед депутатами облдумы в конце ноября.

По мнению губернатора, страна оказалась готова к введенным санкциям, за последние годы модернизировав банковскую систему и промышленность, в том числе военную. Ничуть не хуже достижения и у Тюменской области. С начала года удалось отбить более 75 млн хакерских атак на информационные системы и сервисы региона, объемы строительных работ выросли на 5% к показателям прошлого года, в социальную инфраструктуру сельской местности было вложено 1 млрд руб., в 1,5 раза больше стало 100-бальников по ЕГЭ. При этом естественный прирост населения в Тюменской области сохраняется, что, по словам господина Моора, является главным достижением субъекта.

Губернатор анонсировал грядущее «время испытаний» для региона, но высказался о готовности к ним. «Кто-то скажет, что я смотрю на ситуацию слишком оптимистично. Ну, какое может быть развитие, когда против нас выступают такие развитые страны? Во мне говорит не оптимизм, а вера в свою страну и регион, основанная на трезвом расчете. Ситуация с санкциями показала, что важность России была недооценена. Стоило отрезать нашу страну, как в мировой экономике начался кризис. Что это, как не показатель нашей реальной значимости и экономического потенциала. И нам важно найти свое место в проступающих контурах нового порядка»,— заявил Александр Моор.

Утрата и возможный разбаланс

Главной политической потерей 2022 года стала скоропостижная кончина председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова. 28 июня на работе ему стало плохо с сердцем, несколько часов спустя он скончался в реанимации городской больницы Тюмени. Бессменно возглавлявшему парламент «тюменской матрешки» с 1998 года Сергею Корепанову было 74 года. «Человек широкой души, настоящий друг, который не знал слова “предательство”. Нет больше такого человека, который шесть созывов подряд возглавлял региональный представительный орган. Это огромное доверие и избирателей, и депутатского корпуса. Это серьезная оценка профессиональных и человеческих качеств. Я хочу запомнить его смеющимся, искренним человеком, который очень любил жизнь, который не представлял себя без Тюменской области»,— заявил на панихиде по политику Владимир Якушев (был губернатором Тюменской области с 2005-го по 2018 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские губернаторы по-разному высказывались о текущей ситуации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральские губернаторы по-разному высказывались о текущей ситуации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Важно отметить, что Сергей Корепанов был одним из инициаторов и подписантов заключенного в июле 2004 года договора между Тюменской областью, ХМАО — Югра и ЯНАО, так называемой бюджетной программы «Сотрудничество». Этот документ упорядочил финансовые потоки и внутреннюю политику регионов: Югра и Ямал делились с Тюменской областью частью прибыли, а взамен получали фактическую политическую самостоятельность. В 2004 году договор подписали Сергей Собянин (на тот момент губернатор Тюменской области), Александр Филипенко (ХМАО) и Юрий Неелов (ЯНАО). Документ прекратил многолетние конфликты между регионами. Договоры о его пролонгации подписывали от Тюменской области — губернаторы Владимир Якушев и Александр Моор, от ЯНАО — Дмитрий Кобылкин (ныне председатель комитета Госдумы по экологии) и Дмитрий Артюхов, от Югры — Наталья Комарова. Сергей Корепанов был гарантом этого баланса интересов — его подпись стоит под всеми тремя редакциями договора.

Полномочия Сергея Корепанова в Тюменской облдуме были прекращены в сентябре текущего года. Его преемником на посту спикера стал Фуат Сайфитдинов. «Главная цель выбора именно этой кандидатуры — оставить все как было при Сергее Корепанове. Фуат Сайфитдинов не будет ничего кардинально менять. А значит, созданный и поддерживаемый Корепановым баланс интересов всех субъектов “большой” Тюменской области будет сохранен»,— пояснил один из депутатов облдумы.

Уже в ноябре ряд представителей оппозиции начали жесткий прессинг бюджетной программы «Сотрудничество». Поступили предложения обновить параметры договора. Депутат думы ХМАО от ЛДПР Михаил Селюков предложил взамен отчислений в бюджет Тюменской области направлять деньги в Донбасс. Однако руководители регионов, соглашаясь на словах о том, что программу «Сотрудничество» стоит проанализировать и актуализировать, демонстрируют верность общей канве документа.

По словам Анатолия Гагарина, сейчас не самое благоприятное время для внесения изменения в политическую конструкцию ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «У нашей страны на сегодня два сложносоставных региона — “тюменская матрешка” и Архангельская область с Ненецким автономным округом. Заниматься вопросами реструктуризации регионов будут, несомненно, федеральные власти, но сейчас не время для этого. С учетом производственной диверсификации территорий: ЯНАО ориентируется на газ, а ХМАО — на нефть, в текущих условиях менять систему их взаимодействия нецелесообразно»,— резюмировал господин Гагарин.

Артем Рябов