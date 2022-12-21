Предприятия наводят красоту

Инвестиции уральских предприятий в инфраструктуру городов присутствия продолжают увеличиваться, несмотря на экономическую обстановку. Некоторые компании демонстрируют трехкратный рост вложений, хотя и признаются, что из-за изменения цепочек поставок приходится корректировать параметры социальных проектов. По мнению экспертов, даже в новых реалиях тема благоустройства городской среды не утратит актуальности, поскольку служит «точкой психологической опоры для человека».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году на благоустройство было выделено 2,3 млрд рублей из бюджета Свердловской области

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ В 2022 году на благоустройство было выделено 2,3 млрд рублей из бюджета Свердловской области

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В бюджете и вне его

В последние годы Свердловская область демонстрирует положительную динамику показателей благоустройства городской среды. По данным Индекса качества городской среды, регион имеет 186 баллов, что на 2 пункта выше среднероссийских значений. За год количество городов с благоприятный средой увеличилось на 10%, хотя критериям индекса соответствуют только 40% (19 из 47) городов.

Областные власти продолжают системную работу по благоустройству муниципалитетов. В 2022 году на эти цели было выделено более 2,3 млрд руб., в том числе более 1,6 млрд руб. — на формирование современной городской среды. «Всего благоустроено более 800 объектов во всех городах региона как за счет бюджетных средств, госпрограмм и грантов, так и благодаря внебюджетным источникам. Реализованные проекты делают города краше, позволяют сохранить историческую самобытность, закрепить жителей на своей малой родине, привить любовь к родине. И это касается не только столицы Урала или близлежащих городов, но и находящихся на расстоянии 100 км и даже 500 км от нее»,— подчеркнул региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В развитие городов присутствия активно вкладывается большинство уральских предприятий, для которых социальная ответственность стала одним из ключевых направлений работы. Предприятия не только благоустраивают общественные пространства, но также строят новые объекты социальной и спортивной инфраструктур.

Как поясняют представители компаний, создание комфортных условий для жизни помогает привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов. «Создание привлекательных условий труда и жизни, чтобы наши сотрудники гордились предприятиями, где они работают, были счастливы, создавали семьи и растили детей в городах, где расположены заводы,— это часть кадровой политики. Мы ищем не только новые архитектурные решения и современные подходы к организации городских пространств, но участвуем в модернизации социальной инфраструктуры: детских садов, школ, стадионов, театров и других объектов. Ведь уровень жизни в отдаленных и небольших территориях, таких как Североуральск или Краснотурьинск, должен быть таким же, как в Екатеринбурге или Каменске-Уральском»,— подчеркнули в пресс-службе «Русала».

Елки-парки

Несмотря на непростую геоэкономическую ситуацию, которая серьезно отразилась на промышленности, предприятия не прекращали социальные проекты, корректируя их параметры исходя из текущей ситуации. «Например, с учетом изменений в цепочках поставок на рынке стройматериалов подрядчикам дается возможность заменить ранее запланированные, но отсутствующие у поставщиков элементы благоустройства, на аналогичные по качеству и цене. Мы не можем подвести своих партнеров, поэтому используем все возможности, чтобы выполнить свои обязательства в полном объеме»,— пояснили в «Русале».

В 2019–2022 годах компания вложила 1,1 млрд руб. в развитие Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Североуральска. Эти средства были потрачены на объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта и 11 проектов по благоустройству.

Одним из самых крупных стало благоустройство в Каменске-Уральском бульвара Парижской коммуны протяженностью 1,2 км. На сегодня завершено обустройство парковок, асфальтирование тротуаров вдоль жилых домов, смонтирована часть системы наружного освещения, а также выполнены работы по укладке плитки на пешеходных дорожках и асфальтирование велодорожек, установлены лавочки и урны. По улице Набережной, на участках между автомобильными подъездами к пешеходному мосту через реку Исеть, было построено современное общественное пространство со спортивными площадками и зонами отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятия инвестируют в объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта

Фото: Евгения Яблонская Предприятия инвестируют в объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта

Фото: Евгения Яблонская

В Краснотурьинске при поддержке «Русала» начался четвертый этап реконструкции акватории реки Турья, который будет завершен в 2023 году. Планируется, что в акватории реки не только благоустроят пространство, но также сформируют полноценную зону развлечений с объектами торговли и отдыха.

У предприятий АО «УК “МидЮрал”» за последние три года втрое увеличились инвестиции в социальные программы, включая благоустройство. «Русский хром 1915» занимается благоустройством прилегающих к заводу микрорайонов Хромпик и Магнитка в Первоуральске; «Ключевский завод ферросплавов» и «Ключевская обогатительная фабрика» — в поселке Двуреченск Сысертского городского округа и прилегающих к нему населенных пунктах. «Ежегодно в жилых районах и на общественных пространствах заводчане высаживают декоративные растения и деревья, проводят сезонные субботники, обустраивают территории к Новому году»,— отметили в пресс-службе УК «МидЮрал», добавив, что предприятия также участвуют в ремонте дорог, тротуаров и уличного освещения, занимаются установкой дорожных знаков и детских площадок.

Сфера социальной ответственности

Большинство уральских предприятий реализуют долгосрочные программы социального сотрудничества на территориях, где находятся их производства. Компании заключают соглашение о сотрудничестве с администрациями, а некоторые проекты имеют совместное финансирование с федеральным, областным, муниципальным бюджетами.

Нередко инфраструктурные проекты — результат взаимодействия бизнеса с местными сообществами. Так, в 2022 году «Русал» опробовал новый для себя инструмент — инициативное бюджетирование. «Его особенность в том, что на суд областного министерства экономики и территориального развития представляются готовые проекты с подтверждением софинансирования местного бюджета и спонсора либо самих жителей, тогда только выделяются средства бюджета региона»,— пояснили в пресс-службе компании. Уральский алюминиевый завод помог жителям Каменска-Уральского сделать дизайн-проект реконструкции территории на месте пустыря. После поддержки экспертов свердловского правительства из областного и муниципального бюджета на реализацию проекта было выделено по 2 млн руб., 1,6 млн руб. вложил «Русал», средства жителей составили только 100 тыс. руб.

«Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в рамках соглашения о сотрудничестве в Кушве и поселке Баранчинском помогает с ремонтом и строительством объектов социальной сферы и городской инфраструктуры — ежегодно на социально-экономическое развитие направляется около 40 млн руб. Отдельное внимание в программе сотрудничества уделяется «детскому» направлению, в рамках которого компания помогает детским садам и школам. В первом полугодии на эти цели было направлено около 10 млн руб. Еще 2,5 млн руб. было выделено на обустройство загородного оздоровительного лагеря «Сосновый» на берегу Кушвинского пруда. Он был закрыт в 2019 году из-за отсутствия капитального ремонта. Работы по восстановлению лагеря велись три года и закончились в июле 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создание комфортной среды становится определяющим аспектом развития социальных инвестиций предприятий

Фото: Игорь Вороьёв / Пресс-служба РУСАЛ Создание комфортной среды становится определяющим аспектом развития социальных инвестиций предприятий

Фото: Игорь Вороьёв / Пресс-служба РУСАЛ

Уральский филиал «Полиметалла» формирует социальные программы совместно с местными администрациями, депутатами и общественными группами, поэтому инвестиции вкладываются точечно и отличаются на всех территориях присутствия, пояснили в компании. В текущем году «Полиметалл» потратил на социальные проекты более 86 млн руб. В основном помощь связана с ремонтом и оснащением образовательных учреждений и поддержкой детско-юношеского спорта. Речь идет о хоккейно-футбольном клубе «Спутник» в Карпинске, о ДЮСШ «Маяк» в Краснотурьинске и ХК «Барс» в Воронцовке. Для спортивной школы Карпинска было установлено антитеррористическое ограждение к стадиону — теперь здесь можно организовывать соревнования областного и федерального уровня.

«Когда мы инвестируем в социальные программы, то исходим из мысли, что эти средства направлены на улучшение условий для жизни сотрудников и горожан, людей, которые являются заинтересованными в нашей деятельности. Например, когда работник ведет ребенка в отремонтированный, теплый, красивый детский сад, то и на работу он идет с другим настроением. Среди наших сотрудников есть бывшие воспитанники местных спортивных командах, и сегодня они ведут детей в те же спортивные школы»,— пояснили в пресс-службе «Полиметалла».

Взгляд со стороны

Социальное инвестирование дает бизнесу долгосрочные выгоды и создает условия для закрепления кадров в отдаленных и малых городах. Однако из-за больших затрат и отложенного эффекта оно развито не так широко, как могло бы, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. По его словам, серьезной проблемой является отсутствие у жителей четко выработанной позиции, которая бы задавала вектор, границы допустимого и определяла политику в отношении социальных проектов предприятий.

«Масштабируя свои преобразования, крупный капитал не только создает благоприятные условия для жителей, но и способствует развитию микробизнеса, открывает возможности для новых социальных коммуникаций, обогащая и развивая в них культуру потребления качественной среды, в которой количество скамеек и урн — это не просто количественные показатели, но и эстетические параметры среды. Важно, чтобы люди чувствовали эту заботу и формировали свой запрос по качеству среды»,— отметил промышленный дизайнер, урбанист, член оргкомитета международного конкурса по архитектуре и дизайну «Евразийская Премия» Сергей Шашмурин.

По его мнению, создание комфортной среды становится определяющим аспектом развития социальных инвестиций предприятий. «Сейчас компании часто обращаются к идентичности и истории того места, где они находятся, это делает их частью общего социально-культурного ландшафта с местными жителями. Если благоустроенная территория заново реактивируется, то это повышает лояльность жителей и увеличивает инвестиционную привлекательность бренда для других предпринимателей. При этом большое значение имеет глубина подхода к формированию среды и его целостность»,— подчеркнул эксперт.

Архитектор, градостроитель и эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов более критично относится к благоустройству, считая, что оно не решает более насущные для жителей экологические и жилищно-бытовые проблемы, а комфортная городская среда без социального разнообразия и современного городского сообщества не сможет удержать кадры. «Иногда бизнес фактически заменяет социальную функцию муниципалитета, и тот становится иждивенцем. В других случаях появляется конкуренция с отсутствием взаимной поддержки инициатив бизнеса властями и наоборот,— отметил эксперт. — В нормальном обществе компании должны платить зарплату сотрудникам на таком уровне, чтобы они могли сами заниматься вопросами благоустройства. Зависимость городской среды от одной-двух компаний, а не от множества граждан города — очень рискованная конструкция, которая может разрушиться с уходом компании, снижением ее доходов или сменой конъюнктуры рынка».

Сергей Шашмурин, впрочем, считает, что даже в случае изменения рынков тема формирования комфортной городской среды не исчезнет из повестки, так как является «тем важным фактором стабильности общества, который особенно важен в условиях неопределенности и глобальной нестабильности». «Благоприятная городская среда — это точка психологической опоры для человека, которая позволяет снимать избыточный стресс, компенсировать внутренние напряжение, создавать условия для социальных позитивных коммуникаций»,— подчеркнул урбанист, добавив, что для успешности социально ориентированные проекты должны быть частью долгосрочной стратегией на системной основе, а не «случайными переменными». Тогда можно достигнуть социально значимых целей, сформировать новые принципы развития городской среды и закрепить их на уровне культуры, в которых «бизнес и общество выступали бы источником этих изменений».

Ирина Пичурина