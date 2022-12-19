Борский стекольный завод отказался от публичности

Открытое акционерное общество (ОАО) «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (БСЗ, Нижегородская область) преобразовано в акционерное общество (АО), следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Изменения внесены в ЕГРЮЛ 15 декабря.

Предприятие производит полированные и автомобильные стекла. В 2021 году компания анонсировала модернизацию производства, инвестиции оценивались в 3,3 млрд руб.

Борский стекольный завод работает с 1930-х годов, в 1997 году предприятие вошло в состав японского концерна AGC. Уставный капитал составляет 419 млн руб. Основной вид деятельности – формирование и обработка листового стекла. Гендиректором предприятия является Сергей Князев. В 2021 году выручка от продажи составила 10,33 млрд руб., чистая прибыль – 1,28 млрд руб.

Анастасия Еремина