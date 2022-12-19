«Камский кабель» укрепил позицию в рейтинге крупнейших предприятий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По итогам 2021 года «Камский кабель» занял 11-е место в рейтинге топ-300 крупнейших предприятий Пермского края.

Ключевой показатель, на основе которого формируется ежегодный рейтинг газеты Business Class, – выручка, полученная за 2021 год от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Также учитываются экономические показатели компаний по данным Пермьстата: прибыль до налогообложения, валюта баланса, внеоборотные и оборотные активы, капитал и резерв.

Исторически лидерами рейтинга являются предприятия нефтегазового и химического секторов, металлургии и энергетики – тех отраслей, для которых «Камский кабель» традиционно разрабатывает кабельно-проводниковую продукцию, обеспечивая промышленные объекты надежным и бесперебойным электропитанием, чем вносит свой вклад в их важную деятельность.

Попасть в топ-300 в этом году предприятиям стало сложнее: вырос порог входа по выручке, как увеличились и все основные показатели по итогам 2021 года. Несмотря на это, «Камский кабель» сохранил свою позицию. И неудивительно: компания уже 65 лет является признанным лидером кабельной отрасли не только Перми, но и всей России.

В 2021 году «Камский кабель» выполнил заказы на поставку кабелей EPRon для прокладки во взрывоопасных зонах в условиях Крайнего Севера, кабеля с оптическим модулем для контроля и мониторинга температуры линии. Кроме того, предприятие разработало современные судовые кабели по новому ГОСТу, а также усовершенствовало неизолированные провода благодаря инновационному антигололедному покрытию, которое защищает ЛЭП от обрыва в зимний период.

В условиях импортозамещения особого внимания требуют все отрасли отечественной экономики. «Камский кабель» имеет необходимое оборудование, знания и компетенции для удовлетворения потребности промышленных предприятий в кабельно-проводниковой продукции, чтобы они могли еще более эффективно решать свои важные задачи.