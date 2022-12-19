Задержаны двое напавших на ребенка в Красноярске

В Красноярском крае и в Хакасии задержаны подозреваемые в разбойном нападении на 9-летнего мальчика. По данным следствия. в сентябре двое мужчин, поджидая ребенка в подъезде одного из домов в Красноярске, ворвались вслед за ним в его квартиру. Они связали мальчика удлинителем и, угрожая электрошокером, обыскали квартиру.

Злоумышленники похитили два мобильных телефона, ювелирные украшения и скрылись с места преступления. Родители ребенка находились на работе. Освободившись, мальчик сообщил соседке о случившемся.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Красноярске и Республике Хакасия. По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, задержанные причастны серии краж автомобилей в Красноярске и грабеже в Хакасии. Подозреваемые заключены под стражу.

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Анна Егорова