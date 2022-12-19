ОЭЗ «Титановая долина» вышла на окупаемость спустя 12 лет после открытия

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Свердловская область) за 12 лет с момента запуска проекта перечислили в казну более 5 млрд руб., сообщили в пресс-службе ОЭЗ. Так, с учетом того, что на создание инфраструктуры «Титановой долины» из федерального и регионального бюджетов было выделено 4,6 млрд руб., проект ОЭЗ полностью окупился, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В частности, с 2010 года объем налоговых платежей резидентов ОЭЗ в бюджеты составил 1,51 млрд руб., объем таможенных платежей — 1,56 млрд руб., а объем страховых взносов — 2 млрд руб.

Сейчас на территории «Титановой долины» работает 21 резидент, которые инвестировали в свои проект 19 млрд руб. Выручка бизнеса составила 38 млрд руб. За 12 лет было создано более 1,7 тыс. рабочих мест. До конца 2022 года экспертный совет ОЭЗ рассмотрит заявку еще одной компаний о присвоении ей статуса «резидента».

Напомним, «Титановая долина» включает две площадки: Уктус и Верхняя Салда. Их суммарная площадь составляет более 390 га со всей необходимой инфраструктурой. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что площадь ОЭЗ планируют увеличить за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе.

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