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Киловаттный спрос

В 2022 году потребление энергоресурсов на Урале возросло по отношению к пандемийному периоду. Это связано как с компаниями, связанными с добычей полезных ископаемых, металлургией и оборонно-промышленным комплексом, так и со строительством и вводом жилья в эксплуатацию. Среди бытовых потребителей также энергетики отмечали высокий спрос на техприсоединение в первом полугодии перед отменой льготного тарифа на подключение домохозяйств. Сегодня энергокомпании уже приготовили ремонтную программу на 2023 год с импортозамещением.

Энергетики фиксируют постепенное восстановление электропотребления до допандемийного уровня

Энергетики фиксируют постепенное восстановление электропотребления до допандемийного уровня

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Энергетики фиксируют постепенное восстановление электропотребления до допандемийного уровня

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Энергичное потребление

Электроэнергетические компании в уральских регионах фиксируют увеличение объемов потребления как среди жителей, так среди промышленных предприятий. К концу текущего года пользователи «Облкоммунэнерго» (входит в корпорацию СТС) потребили более 3,16 млрд кВтч, что почти сравнимо с прошлогодними данными (за 2021 год было потреблено более 3,17 млрд кВтч) и на 3,2% превышает уровень 2020 года.

За два года объемы потребления среди жителей увеличились на 6,6%, в промышленном секторе — на 3,8%, что в «Облкоммунэнерго» объяснили увеличением производства на энергоемких предприятиях. Так, прирост по Нижнему Тагилу (крупнейшими предприятиями являются «Уралвагонзавод» и «Евраз НТМК») составил 4,2%, в Верхней Пышме (находятся компании преимущественно металлургического сектора) — 6,8%, в Каменске-Уральском (присутствуют предприятия «Русала» и ТМК) — 6,8%, в Сухом Логу (располагается предприятие УГМК) — 7,7%.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» также отмечает увеличение объемов потребления электроэнергии среди населения на 3,8% в сравнении с 2021 годом и на 4,6% — с 2020 годом. Как пояснили в пресс-службе компании, это произошло из-за роста показателей строительства и ввода жилья в Свердловской области. Согласно данным Свердловскстата, регион уже превысил прошлогодние показатели по введению в эксплуатацию жилья за январь — ноябрь. За 11 месяцев на территории области было построено более 2,5 млн кв. м жилья, всего за 2021 год — 2,9 млн кв. м.

Объемы потребления электроэнергии клиентами «Россети Тюмень» (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) за январь — октябрь превысили прошлогодние показатели на 2,2 млрд кВтч, или 5,2%. К числу повлиявших на это факторов компания относит повышение уровня деловой активности непромышленных потребителей, климатические особенности и температуру окружающей среды, а также динамику добычи нефти и газа, при этом сокращения объемов потребления электроэнергии в нефтегазовом секторе не зафиксировано. У АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) объемы потребления в прошлом году увеличились на 6,5%, в этом году ожидается прирост на 3,3%.

Еще одним крупным поставщиком электроэнергии в регионах «тюменской матрешки» является АО «Газпром энергосбыт Тюмень», у которого в текущем году энергопотребление контрагентов возросло на 5,8% в сравнении с 2021 годом. При этом основная доля энергопотребления приходится на предприятия нефтяной и газовой промышленности, сосредоточенных в ХМАО и ЯНАО. «Период пандемии совпал со вступлением России в соглашение ОПЕК+ и вводом ограничения добычи нефти. Со второго полугодия 2021 года было принято решение об увеличении добычи нефти и восстановлении показателя до докризисного уровня, что показало прирост объемов потребления электроэнергии и мощностей предприятий нефтяной промышленности в этом году практически в два раза по отношению к 2020 году»,— сообщил замгендиректора, директор филиала «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Левченко.

В 2023 году эксперты прогнозируют снижение энергопотребления в связи с масштабными изменениями экономической обстановки в уходящем году. «Если смотреть на статистику Системного оператора Единой энергетической системы, она доступна только за девять месяцев, то рост показателей объединенной энергетической системы Урала составил 1,8%. В октябре системный оператор перестал публиковать данные, что вызвало широкий резонанс в отрасли и стало сигналом к тому, что показатель пошел на снижение, потому что данные просто так не закрываются. ВВП идет на снижение в 2023 году, а энергопотребление как отрасль очень сильно зависит от него, поэтому тоже пойдет вниз вместе с ним»,— пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. Еще одной тенденцией предстоящего года аналитик считает консолидацию в энергосистеме на уровне территориальных сетевых компаний, в частности, для реализации инвестиционных проектов «Россетей» по строительству и усилению сетевой инфраструктуры на Урале, в Сибири и на границах с Китаем и странами СНГ.

Льготное подключение отключили

С 1 июля правительство РФ отменило льготные условия по техническому присоединению к электросетям, по которым стоимость подключения составляла 550 руб. Теперь доступ к электричеству обойдется в 3 тыс. руб. за 1 кВт максимальной мощности. Сейчас льготные условия подключения есть только для представителей социальных категорий — при соблюдении ряда условий стоимость подключения для них будет до 1 тыс. руб.

В основном изменения коснулись владельцев частных домов, а также представителей малого и среднего бизнеса. Если ранее по льготе можно было брать неограниченный объем энергии, то теперь заявитель должен правильно рассчитать мощность, которая ему действительно нужна. Кроме того, для заявителей с мощностью до 150 кВт в плату включается 50% инвестиционной составляющей расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства.

По данным «Облкоммунэнерго», с конца марта резко увеличился спрос на услугу технологического присоединения в Свердловской области. «Пиковым» периодом стал май — июнь, в это время на техприсоединение было подано более тысячи заявлений. Впрочем, в компании уверяют, что после отмены льготных условий не было резкого снижения количества заявок. «В настоящее время число запросов на подключение к сетям “Облкоммунэнерго” идет вровень с предыдущими годами, при этом высокая активность наблюдается в части индивидуального жилищного строительства. Общее число заявок к концу года достигло почти 8 тыс. против около 5 тыс. в 2020 году»,— добавили в пресс-службе компании.

В СУЭНКО сообщили, что в первые месяцы после изменений в законодательстве спрос на техприсоединение по категории заявителей до 15 кВт и от 15 кВт до 150 кВт в Тюменской области снизился, а «пик» по подаче заявок тоже пришелся на июнь. «Несмотря на внешнеэкономическую ситуацию, в регионе наблюдается значительный рост подключений по всем категориям заявителей. В сравнении с 2021 годом динамика составила +52%, в два раза увеличилось количество присоединений по категории 15–150 кВт. Для обеспечения потребностей заявителей в присоединении в текущем году был существенно увеличен объем мероприятий по реконструкции и строительству электросетевых объектов»,— отметили в СУЭНКО.

«Т Плюс», напротив, существенных изменений показателей в связи с отменой льготных условий техподключения не зафиксировал: «Количество объема новых подключений стабильно, всплеска жалоб на качество не наблюдается».

Влияние извне

Тренд импортозамещения, актуализировавшийся на фоне изменений геоэкономической ситуации, отразился на сфере энергетики. В связи с удорожанием импортных материалов, а также их труднодоступностью в электроэнергетических компаниях, в частности «Облкоммунэнерго», занялись поиском отечественных поставщиков продукции для снижения зависимости от иностранных компаний. «Возможна замена ввозимого из-за рубежа оборудования на аналогичное, произведенное в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Удорожание материалов привело к увеличению ремонтного бюджета на 2023 год в среднем на 18%. Средства пойдут на восстановительные работы на социально значимых объектах и ветхих сетях, на снижение рисков нарушения электроснабжения, аварийности и потерь при безусловном обеспечении охраны труда и на своевременное выполнение заявок на техприсоединение»,— пояснили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

В рамках программы импортозамещения в энергетической отрасли, которая реализуется не первый год, основной акцент делается на создании газовых турбин большой мощности и оборудования для электростанций на возобновляемых источниках энергии. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов считает, что, несмотря на перемены в экономике, сегодня в российской электроэнергетике не наблюдается существенных изменений ни в части спроса, ни в части перераспределения ресурсов. Впрочем, изменения так или иначе затронут сферу, например, из-за сдвигов в межотраслевой и межрегиональной структуре потребления. «Отрасль явно не будет в списке “наиболее пострадавших”. Все-таки она ориентирована на внутренний рынок, а высокая степень централизации позволяет достаточно гибко реагировать на изменение географии спроса. Поэтому изменения будут более ощутимы в экономике и в финансах, чем в производстве электроэнергии»,— пояснил эксперт, подчеркнув, что импортные технологии продолжают использоваться в энергетике.

По мнению Александра Ковалева, у генерирующих компаний проблем с импортозамещением больше, чем у сетевых. «Сегодня от 20% до 25% оборудования работают на иностранных газовых турбинах, и это станет одной из основных задач по импортозамещению. Однако российские компании пока не только не могут поставлять турбины равноценного качества General Electric, но и не готовы к высоким объемам производства по текущим потребностям. По этой причине “Интер РАО” скупает доли у иностранных производителей, ушедших с российского рынка»,— пояснил господин Ковалев. Он полагает, что заместить западные поставки может иранская компания Mapna. Осенью Иран и Россия уже подписали экспортное соглашение о поставке 40 газовых турбин MGT-70.

Как уход зарубежных энергетических компаний отразится на отрасли

Среди иностранных организаций, покинувших российский рынок, были энергетические компании. Так, в мае о намерении уйти из России заявил финский холдинг Fortum. ПАО «Фортум» — один из ведущих поставщиков и производителей тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. Всего в России компания представлена семью теплоэлектростанциями: четыре — в Челябинской области, две — в Тюменской области, еще одна — Няганская ГРЭС — в ХМАО.

В качестве причин ухода холдинг назвал введение антироссийских санкций и сложности обеспечения развития российского дивизиона. Тогда гендиректор ПАО «Фортум», глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев заверил, что выход Fortum из акционерного капитала не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения. Он подчеркнул, что российская компания «операционно и финансово самостоятельная и продолжит нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств».

Эффект от ухода иностранных энергохолдингов из России будет минимальным

Эффект от ухода иностранных энергохолдингов из России будет минимальным

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Эффект от ухода иностранных энергохолдингов из России будет минимальным

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Однако указом от 5 августа президент РФ Владимир Путин запретил акционерам из «недружественных стран» продавать свои доли в стратегических российских компаниях, сервисе и энергетике до 31 декабря 2022 года. Пока на покупку российского филиала Fortum претендуют НОВАТЭК, Газпромбанк, «Интер РАО» и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

Осенью энергетики филиала «Энергосистема “Западная Сибирь”» ПАО «Фортум» при участии специалистов Всероссийского теплотехнического института (ВТИ) разработали технологию автоматического перехода энергоблоков Тюменской ТЭЦ-1 из комбинированного в паросиловой режим работы. Технология позволяет станции в случае аварийного отключения газовых турбин сохранить функционирование части генерирующего оборудования, что повышает устойчивость ее работы и надежность электро- и теплоснабжения потребителей.

Помимо Fortum решение покинуть РФ приняла одна из крупнейших в мире энергетическая компания Enel (Италия). В октябре с разрешения президента она закрыла сделку по продаже своей доли в «Энел Россия» ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». На балансе компании среди прочих находился актив в Свердловской области — Среднеуральская ГРЭС. По данным пресс-службы ПАО «Энел Россия», станция продолжает работать в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с запросами со стороны системного оператора. «В настоящее время планы “Энел Россия” не предусматривают уменьшение численности персонала, принято решение сохранить все рабочие места. На электростанции выполняются все плановые ремонты и мероприятия. Так, в ходе подготовки к отопительному сезону на электростанции был проведен ряд плановых ремонтных работ, в том числе капитальный ремонт энергоблока №10 и котла №11, также была заменена поверхность нагрева котла №10. Среднеуральская ГРЭС в составе “Энел Россия” признана готовой к отопительному сезону 2022/2023 годов»,— рассказали в пресс-службе компании.

В ноябре на внеочередном общем собрании акционеров «Энел Россия» было принято решение о переименовании компании в «ЭЛ5-Энерго».

Как считает Александр Ковалев, эффект от ухода иностранных энергохолдингов из России на операционную деятельность отечественных объектов в их составе будет минимальным, однако идущие перемены в составе акционеров мешают их прибыльности. «Иностранные компании не могут получить свои дивиденды: они должны принять участие в совете директоров и акционеров, но из-за того, что согласовать выплату дивидендов и вывести деньги из российской юрисдикции в Европу довольно сложно, акционеры, например, Fortum, решили дивиденды не согласовывать. В связи с этим инвестиционная привлекательность таких компаний, как “Юнипро”, очень сильно упала. У акционеров исчезает один из важнейших стимулов к приобретению акции этих компаний»,— резюмировал аналитик.

Ирина Пичурина

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