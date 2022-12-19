В белгородском Шебекине после обстрела со стороны Украины без света остались около 14 тысяч человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины Шебекинского городского округа, в результате которого в нем нарушено электроснабжение. Как написал в своем телеграм-канале господин Гладков, без света остаются порядка 14 тыс. жителей: «Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания».

В администрации Шебекинского округа уточнили, что из-за частичного отключения электроэнергии также возможны перебои с водоснабжением. О пострадавших власти не сообщали.

Андрей Цветков