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В белгородском Шебекине после обстрела со стороны Украины без света остались около 14 тысяч человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины Шебекинского городского округа, в результате которого в нем нарушено электроснабжение. Как написал в своем телеграм-канале господин Гладков, без света остаются порядка 14 тыс. жителей: «Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания».

В администрации Шебекинского округа уточнили, что из-за частичного отключения электроэнергии также возможны перебои с водоснабжением. О пострадавших власти не сообщали.

Андрей Цветков

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