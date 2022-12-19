Суд взыскал с «Аэрофлота» в пользу жителя Перми деньги за неиспользованные авиабилеты

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ПАО «Аэрофлот» денег за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суд с иском к ПАО «Аэрофлот» о взыскании денежных средств за отмененные авиарейсы и компенсацию морального вреда обратился житель Перми. В январе 2020 года он купил для себя и членов семьи авиабилеты с датой вылета 8 апреля 2020 года по маршруту Пермь — Москва, Москва — Бангкок и обратно на общую сумму 117 тыс. руб., но из-за коронавирусных ограничений рейсы отменили. Истец неоднократно требовал у авиакомпании вернуть деньги за билеты, и в результате использовал часть уплаченной суммы — 94,9 тыс. руб. за несостоявшийся перелет в счет уплаты по новой воздушной перевозке. На этот раз семейный отдых планировался в Турции. Но и в мае рейс тоже отменили. Тогда мужчина обратился в авиакомпанию с претензией о возврате полной стоимости авиабилетов, однако требования исполнены не были.

Оценив все обстоятельства произошедшего, Дзержинский районный суд Перми требования истца о возврате денежных средств за несостоявшиеся авиаперелеты счел обоснованными. С ПАО «Аэрофлот» в пользу каждого из членов семьи (мужа, жены и двух детей) взыскали по 119,9 тыс. руб.— сумму уплаченных за билеты денежных средств, компенсацию за пользование чужими денежными средствами, штраф за неисполнение требований потребителей в добровольном порядке и компенсацию морального вреда — по 25 тыс. руб. каждому.