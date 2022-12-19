Челябинская область получит 346,5 млн рублей на компенсацию по инвествычетам

Правительство РФ направит в бюджет Челябинской области 346,5 млн руб. на частичную компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Соответствующее постановление о распределении из резервного фонда дотаций регионам опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего компенсацию получат 19 регионов. Общая сумма субсидий составит 2,9 млрд руб. Инвестиционный налоговый вычет – это один из механизмов поощрения предпринимательской активности. В регионах, где он действует, компании могут уменьшить размер налога на прибыль при реализации инвестпроектов, тем самым, снизив его стоимость.