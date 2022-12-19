Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинская область получит 346,5 млн рублей на компенсацию по инвествычетам

Правительство РФ направит в бюджет Челябинской области 346,5 млн руб. на частичную компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Соответствующее постановление о распределении из резервного фонда дотаций регионам опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего компенсацию получат 19 регионов. Общая сумма субсидий составит 2,9 млрд руб. Инвестиционный налоговый вычет – это один из механизмов поощрения предпринимательской активности. В регионах, где он действует, компании могут уменьшить размер налога на прибыль при реализации инвестпроектов, тем самым, снизив его стоимость.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...