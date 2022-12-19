УФАС предписало РЭС установить обоснованные тарифы для размещения сетей электросвязи

Новосибирское УФАС России признало АО «РЭС» нарушившим закон о конкуренции. Ведомство считает, что РЭС установило экономически необоснованные тарифы на пользование воздушных линий электропередачи для размещения сетей электросвязи в регионе. «Единственным способом размещения сетей электросвязи в небольших населенных пунктах Новосибирской области является подвес сетей на опоры линий электропередачи, основным владельцем которых является АО «РЭС»», - сообщили в УФАС.

Контролирующее ведомство посчитало недопустимым двойной учет расходов компанией, «которые потом необоснованно закладываются, в том числе в стоимость услуги по предоставлению линий электропередачи». «Действия организации повлекли за собой ущемление интересов операторов связи, включая извлечение необоснованной выгоды за их счет», - сделали вывод эксперты УФАС.

Компании предписано устранить нарушение законодательства и установить обоснованный тариф для размещения сетей электросвязи.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова