На модернизацию водовода в Стерлитамаке потратят до 1 млрд рублей

МУП «Межрайкоммунводоканал» Стерлитамака на конкурсе 12 января 2023 года выберет подрядчика модернизации водовода протяженностью 38 км от источника Зирган до Ашкадарского водозабора в Стерлитамаке, а также строительства инженерных сетей водоотведения и водоснабжения Западного жилого района Стерлитамака, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 1 млрд руб. Он будет оплачен за счет средств займа из Фонда национального благосостояния и за счет субсидии из бюджета Стерлитамака.

Работы необходимо завершить 25 декабря 2023 года. Подрядчик должен, в том числе, провести инженерные изыскания, разработать и согласовать с заказчиком основные технические решения, пройти экспертизу в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы.

Кроме того, подрядчик должен построить инженерные сети водоотведения и водоснабжения Западного жилого района Стерлитамака. Объем сброса стоков водоотведения, а также объем отбора питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд должны составить 25,2 тыс. куб. м в сутки. Общая протяженность строительства сетей водоотведения составляет 3,17 км, общая протяженность строительства сетей водоснабжения — 2,74 тыс. кв. м.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте