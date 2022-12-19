Рядом с Ново-Тихвинским монастырем в Екатеринбурге планируют снести здание

В Екатеринбурге рядом с Ново-Тихвинским монастырем, который стоит у парка Зеленая роща, планируют начать демонтажные работы. Как указано на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН), снести планируют мастерские на ул. Декабристов, 83, литер «В».
Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В документах говорится, что объект демонтажа расположен на дворовой части территории Екатеринбургского монтажного колледжа. Но согласно экспертизе, при строгом соблюдении мероприятий по обеспечению сохранности ОКН демонтажа не навредит целостности памятника «Административно-учебное здание» на ул. Декабристов, д. 83.
В документе также прописано, что после демонтажа здания необходимо засыпать образованный котлован привозным грунтом. А после выравнивание площадки засеять газон. «Объект демонтажа отключен от всех наружных инженерных сетей Проектом организации демонтажа предусмотреть комбинированный метод демонтажа здания — поэлементная разборка, совмещенная с механическим методом», — говорится в документе.