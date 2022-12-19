Рядом с Ново-Тихвинским монастырем в Екатеринбурге планируют снести здание

В Екатеринбурге рядом с Ново-Тихвинским монастырем, который стоит у парка Зеленая роща, планируют начать демонтажные работы. Как указано на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН), снести планируют мастерские на ул. Декабристов, 83, литер «В».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В документах говорится, что объект демонтажа расположен на дворовой части территории Екатеринбургского монтажного колледжа. Но согласно экспертизе, при строгом соблюдении мероприятий по обеспечению сохранности ОКН демонтажа не навредит целостности памятника «Административно-учебное здание» на ул. Декабристов, д. 83.

В документе также прописано, что после демонтажа здания необходимо засыпать образованный котлован привозным грунтом. А после выравнивание площадки засеять газон. «Объект демонтажа отключен от всех наружных инженерных сетей Проектом организации демонтажа предусмотреть комбинированный метод демонтажа здания — поэлементная разборка, совмещенная с механическим методом», — говорится в документе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте