Глава Башкирии поручил останавливать транспорт во время опасных погодных условий

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики поручил главам муниципалитетов, руководителям министерств ЖКХ и транспорта следить за «непростыми погодными условиями», и, при необходимости, организовывать остановку движения транспорта.

«Ваша задача — не смотреть на погоду, а обеспечить транспортную доступность. Но, в то же время, когда вы поймете, что это невозможно или опасно для вождения, для автотранспортных средств, значит, останавливайте. Такой опыт у нас есть, у нас непростые погодные условия», — отметил Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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